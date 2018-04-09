09 апреля 2018, 10:01Происшествия

В Пензенской области иномарка влетела в препятствие, есть пострадавший

В Городищенском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, авария произошла на 712-м километре трассы М-5 «Урал». Автомобиль Opel Astra влетел в препятствие. В результате ДТП пострадал один человек, о его состоянии неизвестно.

Последствия происшествия ликвидировали с помощью трех сотрудников МЧС и машины спецтехники.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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