В Пензенской области иномарка влетела в препятствие, есть пострадавший

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09 апреля 2018, 10:01Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, авария произошла на 712-м километре трассы М-5 «Урал». Автомобиль Opel Astra влетел в препятствие. В результате ДТП пострадал один человек, о его состоянии неизвестно.
Последствия происшествия ликвидировали с помощью трех сотрудников МЧС и машины спецтехники.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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