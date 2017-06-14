В Пензенской области инкассатор проиграл доверенные ему деньги

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14 июня 2017, 17:02Криминал
В Нижнем Ломове Пензенской области в отношении инкассатора возбудили уголовное дело за присвоение денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, молодой человек в июне присвоил сданные ему на хранение деньги в размере свыше 1,9 млн рублей.
Из них около 1 млн рублей инкассатор проиграл в интернете за выходные дни, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Полицейские изъяли у молодого человека оставшиеся деньги. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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