Пензенскую продукцию стали чаще поставлять за пределы области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 ноября 2017, 19:09Общество
Экспорт продукции пензенских предприятий увеличился в полтора раза. Об этом стало известно на конференции «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы», которая прошла в областной библиотеке имени Лермонтова. В форуме принял участие губернатор Иван Белозерцев.
Как увеличить показатели на предприятиях, какую помощь могут оказать малому и среднему бизнесу? Эти вопросы стали основными на конференции «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы».
На одной площадке собрались представители федеральных и региональных министерств, а также сотрудники пензенских предприятий. С вступительным словом к участникам обратился губернатор области. Он отметил, что несмотря на трудности в российской экономике, в регионе сохраняется положительная динамика развития промышленности.
Активнее всего в Пензенской области развиваются отрасли машиностроения, металлургии, деревообработки, а также производства строительных материалов. Благодаря государственной поддержке значительный шаг вперед сделали кластеры пищевой, текстильной, биомедицинской промышленности, а также приборостроения. Произведенную продукцию пензенские предприятия стали чаще поставлять за пределы области - в соседние регионы и за рубеж.
«Одним из ориентиров и показателей, что мы вышли на необходимую орбиту, - это экспорт. Если продукт продается на экспортных рынках, то это говорит о том, что он соответствует мировым стандартам и востребован на международном рынке», - пояснил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.
В 2017 году шесть пензенских предприятий приняли участие в федеральных целевых программах. На полученные средства они приобрели новое оборудование, а также провели ремонт в цехах и увеличили рабочие площади. Чтобы меры поддержки стали еще эффективнее, Фонд развития промышленности разработал дополнительные программы помощи предпринимателям.
«Проекты развития станкостроения, лизинговые проекты. Совсем недавно появились еще две программы, которые, я думаю, будут также интересны предприятиям Пензенской области, - коммерция и комплектующие изделия», - рассказал начальник управления региональной политики фонда Владимир Боргардт.
По итогам 10 месяцев 2017 года объем произведенной продукции регионального промышленного комплекса превысил 164 миллиарда рублей. Участники конференции планируют, что в 2018 году этот показатель вновь увеличится.
16 ноября 2017, 19:52В Пензе провели уникальную операцию по протезированию кисти
16 ноября 2017, 19:42В Кузнецке наградили работников сельского хозяйства
16 ноября 2017, 19:39Жители Кузнецка обустроили двор за счет федеральной программы
16 ноября 2017, 19:33В Пензе приступили к монтажу главной елки города
16 ноября 2017, 19:26Пензенцы смогли окунуться в мир Востока
16 ноября 2017, 19:18Погорельцы из Леонидовки получат по 100 тысяч рублей
16 ноября 2017, 19:09Пензенскую продукцию стали чаще поставлять за пределы области
16 ноября 2017, 17:59Пензенских ветеранов свозили на экскурсию в «Тарханы»