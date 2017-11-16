16 ноября 2017, 19:09Общество Пензенскую продукцию стали чаще поставлять за пределы области Экспорт продукции пензенских предприятий увеличился в полтора раза. Об этом стало известно на конференции «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы», которая прошла в областной библиотеке имени Лермонтова. В форуме принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Как увеличить показатели на предприятиях, какую помощь могут оказать малому и среднему бизнесу? Эти вопросы стали основными на конференции «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы».

На одной площадке собрались представители федеральных и региональных министерств, а также сотрудники пензенских предприятий. С вступительным словом к участникам обратился губернатор области. Он отметил, что несмотря на трудности в российской экономике, в регионе сохраняется положительная динамика развития промышленности.

Активнее всего в Пензенской области развиваются отрасли машиностроения, металлургии, деревообработки, а также производства строительных материалов. Благодаря государственной поддержке значительный шаг вперед сделали кластеры пищевой, текстильной, биомедицинской промышленности, а также приборостроения. Произведенную продукцию пензенские предприятия стали чаще поставлять за пределы области - в соседние регионы и за рубеж.

«Одним из ориентиров и показателей, что мы вышли на необходимую орбиту, - это экспорт. Если продукт продается на экспортных рынках, то это говорит о том, что он соответствует мировым стандартам и востребован на международном рынке», - пояснил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

В 2017 году шесть пензенских предприятий приняли участие в федеральных целевых программах. На полученные средства они приобрели новое оборудование, а также провели ремонт в цехах и увеличили рабочие площади. Чтобы меры поддержки стали еще эффективнее, Фонд развития промышленности разработал дополнительные программы помощи предпринимателям.

«Проекты развития станкостроения, лизинговые проекты. Совсем недавно появились еще две программы, которые, я думаю, будут также интересны предприятиям Пензенской области, - коммерция и комплектующие изделия», - рассказал начальник управления региональной политики фонда Владимир Боргардт.

По итогам 10 месяцев 2017 года объем произведенной продукции регионального промышленного комплекса превысил 164 миллиарда рублей. Участники конференции планируют, что в 2018 году этот показатель вновь увеличится.

Общество

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