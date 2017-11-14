14 ноября 2017, 19:06Общество В Пензенской области идет масштабная проверка алкогольной продукции Чем ближе Новый год, тем актуальнее становятся вопросы покупки подарков и продуктов к праздничному столу. Традиционно в конце года растет и оборот алкогольной продукции. Пользуясь сезонным повышением спроса, на рынок зачастую попадает спиртное сомнительного качества. Напомним, почти год назад в Кузнецке несколько человек погибли, выпив купленный в интернете ром. Впоследствии выяснилось, что в жидкости разлитой по бутылкам содержался метанол. В преддверии праздников по всей стране началась масштабная проверка алкогольной продукции.

«Счастлив тот, кто вина не пьет» гласит русская поговорка. Однако без алкоголя не обходится ни один веселый праздник, тем более самый главный.

Звоном фужеров с игристым под бой курантов в стране традиционно встречают Новый год. Объем продаж шампанского в предновогодний сезон составляет до 50% от всего производства. А вот исследования Роскачества и Росалкогольрегулирования в конце 2016 года показали, что более 30% продаваемых в России игристых вин не соответствует российским или международным нормам. То есть в каждой третьей бутылке с этикеткой «шампанское» на самом деле сладкая шипучка с добавлением этилового спирта.

Масштабная предпраздничная проверка пройдет и перед Новым 2018 годом. Она коснется еще одного виноградного напитка. По данным Росалкогольрегулирования, ситуация на рынке отечественного коньяка близка к критической: 60% - это подделка.

В России зарегистрированы 49 производителей коньяка. Росалкогольрегулирование пообещало прийти ко всем. Однако результаты проверок будут известны только в феврале. Так что пока, выбирая коньяк или шампанское к новогоднему столу, россиянам придется надеяться только на удачу и свою интуицию. Все же сильно рисковать не стоит. Так, следует помнить, что покупка спиртного через интернет запрещена.

«У потребителя нет возможности ознакомиться с документами, которые подтверждают качество и безопасность товара, а также могут не соблюдаться ограничения по возрасту и времени покупки, так как доставка товара осуществляется круглосуточно», - пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Нелегальную продажу алкоголя в интернете отслеживает Роспотребнадзор. Только в Пензенской области с начала 2017 года специалисты ведомства обнаружили 37 сайтов, где можно заказать выпивку. 35 из них уже закрыты. Реализация спиртного разрешена только в стационарных торговых точках, имеющих лицензию на продажу алкоголя.

«Если есть лицензия, то предусмотрен весь спектр требований - наличие ЕГАИС [Единой государственной автоматизированной информационной системы], которая не позволяет продавать алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками. Каждая бутылка сканируется и, в случае подделки, сведения автоматически отправляются в службу Росалкогольрегулирование, они уже фиксируют эти правонарушения», - рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

После того, как в стране все объекты торговли, продающие алкоголь, подключили к Единой государственной автоматизированной информационной системе, количество нарушений в этой области заметно сократилось.

В 2017 году в Пензенской области специалисты регионального минсельхоза зафиксировали около 100 нарушений, в числе которых - и отсутствие лицензии, а также подделка акцизных марок и продажа непищевой спиртосодержащей жидкости. Покупать алкогольные напитки специалисты рекомендуют только в крупных сетевых магазинах. Им просто не выгодно продавать некачественное спиртное. А вот различные питейные заведения лучше обходить стороной.

Общество

просмотров 111

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: