В Пензенской области ищут Вадимира Лиханова

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03 мая 2017, 12:39Общество
В Пензенской области волонтеры просят помочь найти 51-летнего Владимира Лиханова. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» группе «Лиза Аллерт. Пенза».
Отмечено, что житель Каменки ушел из дома 28 апреля. Где сейчас его местонахождение – неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Приметы: рост - 175 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью на висках. Был одет в черную кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие брюки, черные ботинки», - отмечено в группе.
Любую информацию о его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8−800−700−5452 или 02 (с мобильного — 102).
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