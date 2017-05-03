03 мая 2017, 12:39Общество В Пензенской области ищут Вадимира Лиханова В Пензенской области волонтеры просят помочь найти 51-летнего Владимира Лиханова. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» группе «Лиза Аллерт. Пенза».

Отмечено, что житель Каменки ушел из дома 28 апреля. Где сейчас его местонахождение – неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Приметы: рост - 175 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью на висках. Был одет в черную кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие брюки, черные ботинки», - отмечено в группе.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8−800−700−5452 или 02 (с мобильного — 102).

Общество

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Источник фотографии: https://vk.com/la_penza?z=photo-45371648_456239046%2Falbum-45371648_165177730%2Frev