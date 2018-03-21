В Пензенской области ищут пропавшего подростка

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21 марта 2018, 11:34Общество
В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 16-летнего Алексея Карпухина.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, парень ушел из Губернаторского кадетского казачьего корпуса в Пачелме 28 февраля. По имеющейся информации, после этого он доехал на автобусе до Нижнего Ломова.
«Ранее он уже не раз самовольно уходил с места учебы», - отметили в пресс-службе управления.
Приметы пропавшего: на вид - 16 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые, волнистые. В день пропажи был одет в болоньевую куртку темно-синего цвета с опушкой на капюшоне, камуфляжную форму, кроссовки темного цвета. При себе имеет мобильный телефон.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02, в дежурную часть отделения полиции по Пачелмскому району - (8-841-52) 2-15-90, 8 (8412) 63-02-61 или 02.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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