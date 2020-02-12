В Пензенской области ищут пропавшего без вести Василия Карпенко

12 февраля 2020, 17:39Происшествия
Правоохранители Пензенского региона ищут пропавшего без вести 68-летнего жителя Амурской области Василия Карпенко.
В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что 21 июня 2018 года мужчина вышел из квартиры №5 по улице Школьной в селе Васильевка Белогорского района и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид - 70-75 лет, рост - 160 см, телосложение - среднее, волосы - прямые, светлые с проседью, стрижка - короткая, глаза - голубые.
Особые приметы: спинка носа вогнута, имеет небольшое искривление вправо, на шее - три небольших послеоперационных шрама.
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, спортивные черные брюки, футболку, туфли черного цвета на шнурках.
«Следственное управление просит жителей области при наличии информации о местонахождении Василия Карпенко сообщить в по телефонам: 8(41641)2-69-03, 8(8412)36-17-02 или 02», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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