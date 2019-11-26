В Пензенской области ищут пострадавших от действий ОПГ

В Пензенской области ищут тех, кто пострадал от противоправных действий преступного сообщества во главе с 57-летним уроженцем Тольятти. Группировка в составе нескольких человек, предположительно, орудовала также в Татарстане, Чувашии, Самарской и Ульяновской областях.

Расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, занимаются сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области и следователи СКР. Они установили причастность ряда лиц к отдельным противоправным деяниям. Часть из них заключены под стражу, другие объявлены в федеральный и международный розыск.

«Всем, кто пострадал от противоправных действий активных членов преступного сообщества либо стал очевидцем таких противоправных действий, просьба обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована», - обратились к жителям региона в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».