В Пензенской области ищут «ковбоя», подозреваемого в нападении на ребенка

В Сети появилась ориентировка УМВД России по Пензенской области на розыск мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении мальчика.

Ее опубликовал подписчик группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке сообщается, что все произошло днем 10 августа.

Приметы злоумышленника: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, с большим круглым животом, лицо пухлое красное неестественного цвета, на нем темная щетина. Был одет в черные свободного кроя штаны, майку в бело-синюю полоску, на голове была «ковбойская» шляпа.

Всех, кто располагает какими-либо данными о возможном местонахождении мужчины, просьба звонить по телефонам: 598-901, 598-902.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».