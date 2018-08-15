В Пензенской области ищут «ковбоя», подозреваемого в нападении на ребенка

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15 августа 2018, 13:33Происшествия
В Сети появилась ориентировка УМВД России по Пензенской области на розыск мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении мальчика.
Ее опубликовал подписчик группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».
В ориентировке сообщается, что все произошло днем 10 августа.
Приметы злоумышленника: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, с большим круглым животом, лицо пухлое красное неестественного цвета, на нем темная щетина. Был одет в черные свободного кроя штаны, майку в бело-синюю полоску, на голове была «ковбойская» шляпа.
Всех, кто располагает какими-либо данными о возможном местонахождении мужчины, просьба звонить по телефонам: 598-901, 598-902.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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