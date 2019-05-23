В Пензенской области ищут 77-летнего жителя Алферьевки Виктора Жукова

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23 мая 2019, 09:31Общество
Пензенские поисковики в Сети сообщили о пропаже без вести 77-летнего жителя села Алферьевка Виктора Павловича Жукова.
Информация о поиске пенсионера появилась накануне вечером в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Пенза» соцсети «ВКонтакте». Он 22 мая ушел на прогулку и не вернулся, при этом пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
«Приметы: рост - 175 см, телосложение – нормальное, цвет глаз - серо-голубые, волосы - седые, короткая стрижка. Был одет в светло-серую в бежевую полоску рубашку с коротким рукавом, темно-серые спортивные штаны, замшевые полуботинки, белую «капитанскую» фуражку», - отмечается в посте.
В ночь на 23 мая волонтеры выходили на поиски пенсионера, однако в 3.30 штаб был свернут. Работа продолжится, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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