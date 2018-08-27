В Пензенской области хотят выделить 60 млн руб на ремонт лагерей

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в 2019 году в регионе продолжат реконструкцию лагерей.

На летние каникулы в области работал 21 загородный лагерь,12 из них находятся в ведении муниципалитетов. К началу оздоровительной кампании 2019-го из их бюджетов планируется выделить более 60 млн рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Так, на эти деньги планируют провести капитальный ремонт «Юности» и «Строителя», построить новый корпус в «Лесной сказке», отремонтировать кровлю столовой лагеря «Ласточка», разработать ПСД на ремонт кровли жилого корпуса и ремонт медпункта ДОЛ «Луч». Также должны провести капремонт, установить систему водоснабжения и канализации и оборудовать бассейн в «Березке» Каменского района, отремонтировать корпуса, душевые и столовые в лагерях Сердобского района «Солнечная поляна» и «Чайка».

Кроме того, АО «Сельская здравница» разрабатывает архитектурную концепцию и проектно-сметную документацию на реконструкцию корпусов в детском оздоровительном лагере «Белка». Завершить эту работу планируется до сентября 2018 года.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».