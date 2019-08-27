В Пензенской области хотят увеличить квоту для гастарбайтеров

В Пензенской области приняли решение существенно не повышать стоимость патента для иностранных рабочих, которые в следующем году планируют приехать в регион. Для них также предполагается увеличить квоту.

Как сообщает «Российская газета», по закону, гастарбайтеры обязаны внести фиксированный авансовый платеж в качестве налога на доходы физлиц. В этом году его стоимость составляла 3735 рубля в месяц, или 44 тысячи за год.

В 2020 году стоимость патента для иностранцев проиндексируют на величину инфляции, он обойдется в 46,5 тысячи рублей. При этом региональные власти имеют право увеличить зачисляемую в бюджет сумму патента на коэффициент, отражающий особенности рынка труда в субъекте. Иными словами, чем выше напряженность с трудоустройством, тем выше стоимость патента.

В прошлом году в Пензенской области был применен коэффициент в 11%, это самый высокий показатель в ПФО.

«Мы надеялись увеличить поступления в бюджет, а получили отток иностранной рабочей силы и сокращение налоговых поступлений», - отметил зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

За семь месяцев в Пензенской области выдали 4380 патентов при запланированных 5000. Их приобретают уроженцы безвизовых стран, граждане которых хотят работать в конкретном субъекте России.

В настоящее время в регионе запускают сразу несколько новых производственных площадок в малых городах и селах. В связи с этим власти Пензенской области предлагают увеличить квоту на привлечение для работы иностранных граждан хотя бы в полтора раза, пишет ИА «Пенза-Пресс».