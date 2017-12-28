28 декабря 2017, 16:07Образование В Пензенской области хотят создать центр для одаренных детей Министр образования Пензенской области Александр Воронков предложил создать центр по подготовке одаренных детей.

«Более тысячи детей стали победителями всероссийских олимпиад, конкурсов и творческих испытаний. Мы поддерживаем одаренных детей, ищем их. Но у нас есть недостаток при подготовке ребят к олимпиадам – отсутствие систематических занятий. Нужно готовить детей на базе вузов, так как необходимо чтобы к этому подключались ученые. Но вузы неохотно идут навстречу по разным причинам», - сказал министр на заседании областного правительства 28 декабря.

В связи с этим Александр Воронков предложил создать центр по подготовке одаренных детей, в котором будут пробовать новые технологии.

Вопрос будет рассматриваться членами кабмина, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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