В Пензенской области хотят создать больше частных детсадов

По словам министра образования региона Александра Воронкова, в области по-прежнему сохраняется очередность в дошкольные учреждения для детей до трех лет.

«Наша цель – достижение 100% доступа к дошкольному образованию всем детям этого возраста в 2021 году. Мы разработали соответствующую региональную программу, представили ее в Министерство образования РФ, получили межбюджетный трансферт на ее реализацию. Однако создание дополнительных ясельных групп не позволит решить проблему полностью. Актуальным может быть только открытие новых групп для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет», - сказал он.

«В Пензенской области есть несколько успешно работающих частных дошкольных образовательных учреждений, но их немного. Возможно, есть предприимчивые люди, которые хотели бы заниматься подобной деятельностью, но не знают, как это сделать. Нужно активнее пропагандировать положительный опыт – и пензенский, и других регионов. Он есть, его нужно транслировать», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поручил провести круглый стол по вопросам работы частных образовательных учреждений, сообщает пресс-центр облправительства.

«Нужно, чтобы туда пришли предприниматели, которым интересна эта тема», - резюмировал он.

Александр Воронков доложил, что региональное министерство образования изучает сейчас опыт Республики Саха (Якутия), где бизнесменам, получающим лицензии на образовательную деятельность, из бюджета региона возмещают затраты на присмотр и уход за детьми.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».