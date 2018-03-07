В Пензенской области хотят реализовать проект по строительству кагатов

ГК «Продимекс» - крупнейший в стране производитель сахара с долей рынка в 23% и один из крупнейших агрохолдингов, земли которого расположены в восьми сельскохозяйственных регионах страны. В структуру холдинга также входит 15 сахарных заводов, сообщает пресс-центр облправительства.

В Пензенской области в группу компаний входят три сельскохозяйственные организации в Земетчинском, Вадинском и Башмаковском районах. Основным видом деятельности предприятий является растениеводство, выращиваемые культуры – озимая, яровая пшеница, ячмень, подсолнечник и сахарная свекла.

Также холдинг планирует реализовать в Пензенском регионе проект по строительству кагатов для сахарной свеклы. Такие площадки позволяют хранить единовременно до 200 тысяч тонн корнеплодов без снижения их качества.

«Условия хранения позволяют и зимой вести переработку сахарной свеклы без потери урожая. Проектно-сметная документация на объект готова, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать реализацию этого проекта. Рассчитываем на помощь правительства области», -сказал председатель совета директоров ГК «Продимекс» Игорь Худокормов.

«Пензенская область по итогам 2017 года занимает первое место в стране по темпам возвращения в севооборот земель сельскохозяйственного назначения и второе – в Приволжском федеральном округе по урожайности и валовому сбору сахарной свеклы. Специализированные площадки для ее хранения будут востребованы у сельхозтоваропроизводителей», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову детально оценить проект и проработать вопрос дальнейшего взаимодействия с инвесторами, пишет ИА «Пенза-Пресс».