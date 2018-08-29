В Пензенской области хотят реализовать два крупных инвестпроекта

На территории Пензенской области в 2018 и 2019 годах планируют реализовать два крупных инвестиционных проекта. Речь идет о строительстве четырех площадок свинокомплекса и запуске производства инкубационного яйца индейки. В региональном Законодательном Собрании рассмотрели вопрос о предоставлении инвесторам преференций.

Изначально инвестор планировал запустить две откормочные фермы, но в процессе принял решение построить еще две. В итоге объем инвестиций в экономику региона составит свыше двух миллиардов рублей. Строительство еще одного крупного комплекса намечено в Никольском районе.

«Проектом предусмотрено строительство десяти площадок по производству инкубационного яйца индейки. Объем инвестиций за 2018-2019 годы составит 11,9 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать 119 рабочих мест со средней заработной платой 30 тысяч рублей», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Детали проектов обсудили в ходе заседания комитета Законодательного Собрания по экономической политике. У депутатов возникли вопросы, как после ввода в эксплуатацию объекты будут влиять на экологию региона. По словам представителей компаний-инвесторов, на предприятиях будут применять современные природоохранные технологии, которые практически полностью исключают загрязнение окружающей среды.

Еще один вопрос, касающийся снижения ставок по налоговым льготам для инвесторов, парламентарии рассмотрят в ходе ближайшей сессии. Она состоится в пятницу, 31 августа.