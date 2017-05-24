24 мая 2017, 13:41Общество В Пензенской области хотят производить итальянские бетонокомплекты В Пензенской области планируют организовать производство бетонокомплектов. Это совместный проект одного из местных строительных холдингов и компании из Италии. Перспективы сотрудничества представители зарубежной делегации обсудили с губернатором Иваном Белозерцевым.

В основе проекта - практика и технологии строительства многоэтажных сооружений в странах северной Европы. Новое производство позволит возводить дома по принципу сборки конструктора Lego - в короткие сроки на высоком технологичном уровне. На стройплощадку будут привозить фактически готовые здания, не требующие черновой отделки и выравнивания поверхностей. Стены с окнами, вставленными еще на заводе, сразу подготовлены под оклейку обоев и утеплены.

Иван Белозерцев отметил, что продукция совместного производства будет востребована в Пензенской области и позволит поднять строительный рынок на более высокий уровень. В свою очередь, Сурский край привлекателен для инвесторов.

«У нас строительный рынок развивается бурными темпами, а за последние 10-15 лет особенно. Этому предшествует работа промышленных предприятий, малого, среднего бизнеса. Промышленность Пензенской области в 2016 году сработала на 103,7% плюсом, по отношению к 2015-му», - рассказал губернатор Пензенской области.



«Мы работаем в России на протяжении 24 лет, 22 года мы экспортируем наше оборудование из Италии в Россию. Мы уже поставили около 400 установок. И планируем продолжать и дальше», - сказал представитель итальянского инвестора Мишель Фурлани.

Бетоносмесительное оборудование итальянской компании используется на крупнейших стройках мира, а три года назад фирма впервые локализовала свое производство в России в городе Ярославле.

Предприятие, которое планируют построить в Пензенской области, по предварительным оценкам экспертов, может стать лучшим в Поволжье.

Общество

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