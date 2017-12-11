11 декабря 2017, 13:33Общество В Пензенской области готовятся к выплате пособий семьям с первенцами В Пензе глава минтруда Евгений Трошин в ходе оперативного совещания с губернатором рассказал о том, как ведется работа по пособию для семей при рождении первого ребенка.

Напомним, новый вид пособия по поддержке семей, у которых родится первый ребенок, предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказала в ходе онлайн-брифинга ИА «Пенза-Пресс» главный специалист управления организации социальной поддержки населения минтруда Елена Землякова.

На дополнительную поддержку в 2018 году смогут рассчитывать молодые семьи, которые родили первого ребенка. Выплата будет предоставляться до полутора лет. Сегодня эта мера поддержки проводит согласование в правительстве и Законодательном Собрании РФ, и уже определено, что с 1 января 2018 года семьи, в которых родился первый ребенок, будут получать такие выплаты. Их размер на территории региона составит 9470 рублей ежемесячно.

«Мы ждем подписания документов на федеральном уровне», - отметил глава регионального ведомства Евгений Трошин.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, как будет организована работа по предоставлению документов. По словам Евгения Трошина, схема уже отработана.

«Что должна сделать мама, родившая первого ребенка, чтобы получить помощь? Можно ли обратиться в органы соцзащиты через МФЦ, через интернет?» - спросил он.

Министр труда ответил, что такая возможность имеется. Иван Белозерцев поручил взять этот вопрос на контроль и сделать все, чтобы облегчить процедуру подготовки документов, пишет ИА «Пенза-Пресс».





«Мы должны заранее подготовиться, чтобы в 2018 году проблем не было», - подчеркнул губернатор.

Общество

просмотров 120

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: