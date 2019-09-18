В Пензенской области готовятся к Всероссийской переписи населения 2020 года

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов в ходе пресс-конференции 18 сентября рассказал о подготовке к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

По его словам, одним из важных этапов при подготовке к переписи является регистраторский обход, который проводят 526 человек. Собирается информация по актуальным спискам адресов с учетом изменений, по последним данным в регионе насчитывалось 322417 домов, согласно мониторингу, на 9 сентября их число уменьшилось на 14937.

«Были исключены 18719 домов – это разрушенные, снесенные строения, аварийный фонд. Более 1000 обнаружили в Городищенском, Нижнеломовском, Сердобском и Сосновоборском районах. Вместе с тем, добавлены 3782 дома за счет разросшихся микрорайонов Пензы – Заря, Междуречье, Согласие, Спутник в Пензенском районе, а также за счет жилищного строительства в Бессоновском и Мокшанском районах», - сообщил Максим Уханов.

При составлении списка адресов были выявлены недостатки, которые могут затруднить перепись населения. Так, на частных домах отсутствуют указатели с номерами и названиями улиц, на подъездах нет табличек с номерами квартир. Трудность при обходе в некоторых местах вызвали непривязанные или бродячие собаки, заросшая бурьяном территория частных владений, в темное время регистраторы на ряде улиц столкнулись с проблемой плохой освещенности.

«По итогам регистраторского обхода будут составлены карты, которые переведут в электронную версию для использования переписчиками. Работникам выдадут планшеты, удостоверения, узнать их можно будет по спецодежде», - рассказал руководитель Пензастата.

Всероссийская перепись населения проходит с периодичностью в десять лет. В 2020 году она состоится с 1 по 30 октября. Затраты на нее – примерно 35 млрд рублей, основная часть средств идет на оплату труда переписчиков. Нагрузка каждого из них - примерно 440 человек. Кроме того, теперь каждые пять лет будет проводиться микроперепись, ее охват составит не менее 5% населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».