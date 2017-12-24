24 декабря 2017, 13:13Общество В Пензенской области готовятся к празднованию Рождества В пензенской епархии готовятся к празднованию рождества. Богослужения пройдут во всех храмах Пензенской области, в том числе тех, где службы не проходят ежедневно.

«Мы будем стараться, чтобы священников направить на различные приходы нашей области, которые даже редко служат, чтобы поделиться радостью праздника со всеми теми, кто имеет возможность посещать храмы и иные молитвенные помещения», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеомовский Серафим.

В Пензе рождественские богослужения пройдут во всех храмах. В Успенском кафедральном соборе будет петь хор Сретенского монастыря.

Кроме того, запланированы и светские мероприятия. В драматическом театре состоится традиционная архиерейская елка, а в областной филармонии пройдет концерт «Колядки народов мира».

Общество

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