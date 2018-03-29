В Пензенской области готовятся к масштабному половодью

По прогнозам синоптиков, со следующей недели в Пензенской области установится положительная температура воздуха. Потепление повлечет за собой активное таяние льда и снега. У ответственных служб есть еще несколько дней, чтобы подготовиться к паводку. Как не допустить чрезвычайных ситуаций, обсудили на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве.

В зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов на территории 18 районов региона. В ходе заседания межведомственной комиссии при областном правительстве всем ответственным лицам рекомендовано перейти в особый режим работы.

«Необходимо развернуть круглосуточные посты наблюдения. С начала половодья необходимо усилить лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, и контроль водопроводных сетей, сооружений и водоисточников, особенно централизованных», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населений Пензенской области Михаил Панюхин.

Кроме того, необходимо провести подворовый обход, чтобы выяснить, где живут беременные женщины, престарелые, тяжелобольные граждане и инвалиды. В случае подтопления к ним на помощь придут в первую очередь. Кроме того, необходимо подготовить транспорт для эвакуации жителей, а также пункты их временного размещения. Меры предусмотрены на крайний случай. В муниципальных образованиях заверили, что держат ситуацию под контролем.

«Контролируем, чтобы были прочищены места под мостами и все водоотводные трубы, чтоб вода уходила. С этой недели ежедневно ведется мониторинг ручья Гоняйка», - прокомментировал заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валерий Абаев.

К малым рекам - особое внимание. В них пойдет большой объем воды из Сурского водохранилища. На гидроузле активно готовятся к половодью. Ожидается, что с наступлением тепла через плотину пройдет более миллиарда кубометров воды. Ее придется сбрасывать большими объемами, что может привести к неблагоприятным последствиям.

«Свободная емкость составляет, грубо говоря, 240 миллионов кубов, а придет 1,2 млрд, поэтому почти миллиард будем должны пропустить через сооружение гидроузла. Мы вынуждены работать большими расходами, что-то накапливать или притормаживать сейчас не будем, все сразу пойдет в реку», - пояснил директор Сурского гидроузла Валерий Парамонов.

Воду на водохранилище уже начали сбрасывать, расход составляет порядка 40 кубометров в секунду. По прогнозам синоптиков, с первых чисел апреля в регионе установится теплая погода. Снег начнет стремительно таять. При этом вода будет уходить очень медленно. Промерзание почвы в среднем по региону составляет около метра.

«Температура днем будет достигать семи градусов. Сейчас пока стоит антициклон и еще достаточно холодно, а дальше, числа 3,4,5 апреля, с юга придет теплый воздух», - рассказала начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

Несмотря на неутешительные прогнозы, ситуация под контролем. К паводку готовятся все службы, составляют прогнозы, вывозят снег из мест возможного подтопления, заготавливают песок. В регионе будет создана горячая линия, на которую жители области смогут обратиться, оказавшись в зоне подтопления.