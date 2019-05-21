В Пензенской области готовятся к фестивалю «Белинская весна»

В Пензенской области идет подготовка первого литературного фестиваля «Белинская весна» (0+). Он состоится 9 июня на исторической Родине Виссариона Григорьевича. Организаторы хотят, чтобы новый праздник отличался от всех других массовых культурных событий, которые проходят в регионе, и имел свое лицо.

На время фестиваля центр города Белинский превратится в уездный городок Чембар начала XIX века, улицы наполнятся людьми в костюмах того времени, а среди горожан можно будет увидеть самого Виссариона Григорьевича. Для создания неповторимой атмосферы изготовят особые декорации. Главными среди них станут домики, стилистически напоминающие здания того времени: аптека, банк, булочная, книжная лавка и уездное училище.

«Мы подготовили проект всех макетов, они будут настолько натуральными, что можно будет зайти и в бакалею, и в аптеку и в другие места. Такой вот интерактив», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Будут также работать литературный привал, фотозоны, цветочная выставка. Желающие могут поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу, чеканке, бисероплетению, изготовить любимый цветок Виссариона Григорьевича фиалку и даже поучаствовать в историческом квесте. В музее-усадьбе критика пройдет театрализованная экскурсия «Один день из жизни семьи Белинских». Гости фестиваля узнают интересные факты не только о Виссарионе Григорьевиче, но и о его родителях, в частности - об отце, уездном лекаре.

«Это была достаточно неординарная, одиозная личность, очень продвинутый, прогрессивный человек для того времени. Он одним из первых сделал себе прививку от оспы, тем самым показал, что в этом нет ничего страшного, особенно для маленьких детей», - рассказала врио генерального директора «Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» Виолетта Добрякова.

На празднике будет работать ярмарка, где можно будет познакомиться с традициями, бытом и национальной кухней народов, проживающих на территории Белинского района. А у памятника критику планируют построить летнюю сцену для выступления артистов областного драматического театра, пензенской филармонии и других творческих коллективов региона. Сейчас организаторы фестиваля думают, как наполнить новый праздник интересными моментами.

Участники выездного совещания с заместителем председателя правительства Олегом Яговым и министром культуры и туризма Татьяной Курдовой обратили внимание на благоустройство места проведения фестиваля, организацию точек питания гостей и стоянки для машин. Также решались вопросы обустройства главных площадок праздника. Организаторы «Белинской весны» надеются, что лет через пять-десять фестиваль по масштабу приблизится к лермонтовскому празднику в «Тарханах».

Возрастные ограничения - 0+.