В Пензенской области готовятся к Дню народного единства

Национальные автономии Пензенской области с размахом отметят День народного единства. План праздничных мероприятий обсудили на заседании совета по делам национально-культурных автономий при региональном правительстве.

1 ноября в библиотеке имени М.Ю.Лермонтова пройдет фестиваль народов Пензенской области. В фойе будет организована выставка «Культурная мозаика Сурского края», где представители каждой национальности смогут рассказать о своем быте и ремеслах. Также будет работать фотовыставка, составленная из лучших работ, которые участвуют в фотоконкурсе «Этновзгляд».

«Сейчас обдумываем тематику и концепцию. Но, естественно, фестиваль будет включать в себя участие творческих коллективов Пензенской области, так и со всех национально-культурных автономий», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

«Каждый все делает на свое усмотрение, в зависимости от того, каким он видит свой уголок, например, традиционные народно-художественные промыслы для мордовских поселений. Не будет никаких ограничений», - сказал директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

Также в школах проведут «Уроки дружбы». Завершится празднование Дня народного единства 4 ноября концертом на Юбилейной площади.

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