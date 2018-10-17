В Пензенской области готовятся к Дню народного единства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 октября 2018, 19:46Культура
Национальные автономии Пензенской области с размахом отметят День народного единства. План праздничных мероприятий обсудили на заседании совета по делам национально-культурных автономий при региональном правительстве.
1 ноября в библиотеке имени М.Ю.Лермонтова пройдет фестиваль народов Пензенской области. В фойе будет организована выставка «Культурная мозаика Сурского края», где представители каждой национальности смогут рассказать о своем быте и ремеслах. Также будет работать фотовыставка, составленная из лучших работ, которые участвуют в фотоконкурсе «Этновзгляд».
«Сейчас обдумываем тематику и концепцию. Но, естественно, фестиваль будет включать в себя участие творческих коллективов Пензенской области, так и со всех национально-культурных автономий», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
«Каждый все делает на свое усмотрение, в зависимости от того, каким он видит свой уголок, например, традиционные народно-художественные промыслы для мордовских поселений. Не будет никаких ограничений», - сказал директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.
Также в школах проведут «Уроки дружбы». Завершится празднование Дня народного единства 4 ноября концертом на Юбилейной площади.
Ограничения на мероприятия - 0+.
17 октября 2018, 19:48В Пензе вернутся к вопросу безопасности учебных заведений
17 октября 2018, 19:46В Пензенской области готовятся к Дню народного единства
17 октября 2018, 19:36В Кузнецке 20 октября состоится общегородской субботник
17 октября 2018, 19:31Пензенцев приглашают на первый фестиваль детской духовной музыки
17 октября 2018, 19:23Для пензенских ветеранов устроили концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ
17 октября 2018, 19:19Пензенские полицейские пресекли деятельность автомошенников
17 октября 2018, 19:16В Пензе проходит форум «Активное долголетие»
17 октября 2018, 19:14В Пензенской области «задержали» особо опасных преступников