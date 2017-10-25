В Пензенской области готовятся к продажи новогодних елок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 октября 2017, 19:28Общество
В Пензенской области приступили к заготовке новогодних елок. Хвойные деревья появятся не только на базарах города, но и отправятся в другие регионы страны.
На заброшенном и заросшем молодыми сосенками поле в Шемышейском районе приступили к заготовке хвойных красавиц. Больше сотни деревьев уже ожидают своих будущих покупателей.
«Рубить рекомендуется после первых заморозков. Рано рубленая елка остается зеленая и красивая. Но, если она, например, уже после морозов - 15-20 градусов, начнет желтеть», - рассказал индивидуальный предприниматель Михаил Мамкаев.
По нормативам, на елочный базар могут попасть ель или сосна, возраст которых пять и более лет, а длина - не менее метра. По словам директора шемышейского лесничества Виктора Афонина, в преддверии праздников некоторые пензенцы пытаются нажиться и нелегально вырубают деревья.
«Люди на этих полях рубят елки, реализуют. Но от этого, конечно, государство, ничего не получает. У нас нет разрешения на эту деятельность», - пояснил директор Шемышейского лесничества Виктор Афонин.
Легальная заготовка новогодних сосен не только не наносит ущерба Пензенским лесам. Сосны вырубают при очистке полей от поросли, расчистке квартальных просек, а также при уходе за лесом.
Покупая хвойную красавицу, эксперты советуют обратить внимание не только на внешний вид дерева, но и на документы. У продавца должны быть при себе свидетельство о предпринимательской деятельности, документы на землю, где росла ель или сосна.
25 октября 2017, 19:32В Пензе студентов-иностранцев учат жить в России
25 октября 2017, 19:31Двое бессоновцев не прошли испытание медными трубами
25 октября 2017, 19:28В Пензенской области готовятся к продажи новогодних елок
25 октября 2017, 19:22Жители Лунино попросили губернатора ускорить ремонт плотины
25 октября 2017, 19:19Учитель пензенских чиновников отмечает 70-летие
25 октября 2017, 19:11В Пензенской области увеличился объем зернохранилищ
25 октября 2017, 19:03Жители Пензенской области могут насладиться видами Кузнецка на фотовыставке
25 октября 2017, 17:59В Бековском районе двое жителей незаконно охотились на кабана