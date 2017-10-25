25 октября 2017, 19:28Общество В Пензенской области готовятся к продажи новогодних елок В Пензенской области приступили к заготовке новогодних елок. Хвойные деревья появятся не только на базарах города, но и отправятся в другие регионы страны.

На заброшенном и заросшем молодыми сосенками поле в Шемышейском районе приступили к заготовке хвойных красавиц. Больше сотни деревьев уже ожидают своих будущих покупателей.

«Рубить рекомендуется после первых заморозков. Рано рубленая елка остается зеленая и красивая. Но, если она, например, уже после морозов - 15-20 градусов, начнет желтеть», - рассказал индивидуальный предприниматель Михаил Мамкаев.

По нормативам, на елочный базар могут попасть ель или сосна, возраст которых пять и более лет, а длина - не менее метра. По словам директора шемышейского лесничества Виктора Афонина, в преддверии праздников некоторые пензенцы пытаются нажиться и нелегально вырубают деревья.

«Люди на этих полях рубят елки, реализуют. Но от этого, конечно, государство, ничего не получает. У нас нет разрешения на эту деятельность», - пояснил директор Шемышейского лесничества Виктор Афонин.

Легальная заготовка новогодних сосен не только не наносит ущерба Пензенским лесам. Сосны вырубают при очистке полей от поросли, расчистке квартальных просек, а также при уходе за лесом.

Покупая хвойную красавицу, эксперты советуют обратить внимание не только на внешний вид дерева, но и на документы. У продавца должны быть при себе свидетельство о предпринимательской деятельности, документы на землю, где росла ель или сосна.

Общество

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