В Пензенской области готовят документы по ремонту дорог в 2019 году

На подготовку документации для ремонта улиц по проекту «Безопасные и качественные дороги-2019» осталось меньше месяца. Об этом на заседании проектного офиса сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Он напомнил, что проектно-сметную документацию на объекты ремонта надо сдать до 1 октября. Также до этого срока необходимо получить положительное заключение экспертизы на реконструкцию Бакунинского моста, автодороги по ул. 40 лет Октября, виадука п. Монтажный.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в программу ремонта планируют включить ул. Петровскую, для этого надо согласовать план работ с «Горводоканалом» и передать документацию на экспертизу, пишет ИА «Пенза-Пресс».