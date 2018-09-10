В Пензенской области готовят документы по ремонту дорог в 2019 году

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10 сентября 2018, 16:04Общество
На подготовку документации для ремонта улиц по проекту «Безопасные и качественные дороги-2019» осталось меньше месяца. Об этом на заседании проектного офиса сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
Он напомнил, что проектно-сметную документацию на объекты ремонта надо сдать до 1 октября. Также до этого срока необходимо получить положительное заключение экспертизы на реконструкцию Бакунинского моста, автодороги по ул. 40 лет Октября, виадука п. Монтажный.
Как сообщает пресс-центр облправительства, в программу ремонта планируют включить ул. Петровскую, для этого надо согласовать план работ с «Горводоканалом» и передать документацию на экспертизу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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