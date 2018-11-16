Пензенцев призывают активнее участвовать в госпрограммах

В министерстве экономики региона призвали жителей Пензенской области быть более активными. Речь идет о государственных программах, для участия в которых требуется проявить инициативу и подать заявку в нужное ведомство. Впрочем, на то, чтобы получить поддержку, еще есть время - все государственные программы продлены до 2022 года.

Результативность исполнения государственных программ в Пензенской области - 97,5%. Свою роль сыграло то, что зачастую участие в госпрограммах носит заявительный характер. А значит, чтобы получить поддержку, человек должен обратиться в соответствующие ведомства. Точки применения государственных программ в жизни региона - это и дороги, безопасных и качественных среди них становится все больше, и строительство школ - новой вехой в этом процессе стал корпус школы №66 на Шуисте, и развитие некоммерческих организаций, и обеспечение высокотехнологической медицинской помощи, и, конечно же, экономика региона.

«В 2018 году на территории региона реализуются 23 государственные программы с общим объемом финансирования более 53 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов - это средства федерального бюджета. Большая часть - 63%, были израсходованы за девять месяцев на мероприятия, связанные с повышением благосостоянием жителей региона», - прокомментировал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

По целому ряду сельскохозяйственных показателей Пензенская область сейчас занимает первое место в Приволжском федеральном округе - это тоже во многом результат поддержки государственных программ. Уже известно, что в регионе все государственные программы будут действовать как минимум еще три года.