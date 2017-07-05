В Пензенской области главу администрации оштрафовали на 12 000 рублей

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05 июля 2017, 11:04Общество
Должностных лиц администрации Оленевского сельсовета Пензенского района привлекли к ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
По информации прокуратуры Пензенской области, муниципальное задание в отношении МБУК «Оленевский ДЦ» на 2016 год было утверждено с нарушением срока и периода.
У учреждения культуры, получавшего субсидию, неоднократно изменяли размер выплат, при этом предыдущие соглашения не отменяли.Таким образом, действовало сразу несколько соглашений, и «Оленевский ДЦ» фактически получал несколько субсидий. Кроме того, соглашение подписал глава местного самоуправления без утвержденного муниципального задания.
Главе администрации Оленевского сельсовета внесли представление, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении главы администрации сельсовета прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения главу администрации оштрафовали на 12 000 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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