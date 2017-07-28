28 июля 2017, 15:34Криминал В Пензенской области глава сельсовета присвоил водопроводные трубы В Неверкинском районе Пензенской области главу Илим-Горского сельсовета обвинили в растрате вверенного ему имущества в крупном размере.

С 2007 по 2015 годы подсудимый похитил трубы, которые предназначались для капитального ремонта водопроводных сетей, на сумму более 380 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Главе сельсовета назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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