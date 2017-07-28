В Пензенской области глава сельсовета присвоил водопроводные трубы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 июля 2017, 15:34Криминал
В Неверкинском районе Пензенской области главу Илим-Горского сельсовета обвинили в растрате вверенного ему имущества в крупном размере.
С 2007 по 2015 годы подсудимый похитил трубы, которые предназначались для капитального ремонта водопроводных сетей, на сумму более 380 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Главе сельсовета назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 июля 2017, 18:04На Сурском водохранилище 29 июля пройдет субботник
28 июля 2017, 17:59Улицы одного из районов Пензы очистили от расклеенных объявлений
28 июля 2017, 17:34Пензячка получила титул «Мисс профессионализм» на конкурсе УФСИН
28 июля 2017, 17:19Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область
28 июля 2017, 17:03Участок ул. Московской очистили от рекламы
28 июля 2017, 16:34В селе Русский Камешкир «семерка» сбила ребенка
28 июля 2017, 16:28В Пензе задержали 230 пьяных мотоциклистов
28 июля 2017, 16:04В Пензе разыскивают мошенницу