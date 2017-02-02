03 февраля 2017, 11:31Общество В Пензенской области глава сельсовета лишился работы после проверки Комитет местного самоуправления Илим-Горского сельсовета Неверкинского района Пензенской области расторг контракт с главой сельсовета после того, как прокуратура нашла нарушения в его сведениях о доходах.

Контракт с главой сельсовета был заключен 22 ноября 2016 года. Проверив его декларацию о доходах и пакет документов, представленный в конкурсной комиссию на замещение должности, прокуратура нашла ряд нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характер были указаны за период с 1 января по 1 сентября, а не по день представления документов. В протоколе конкурсной комиссии от 18 ноября говорится, что соискатель на должность временно не работает, хотя запись об увольнении с предыдущего места работы в его трудовой книжке датирована 21 ноября. Кроме того, мужчина скрыл тот факт, что он является учредителем и руководителем четырех организаций. Сумма долей участия в компаниях указана также не была», – сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По результатам проверки прокуратура направила представление в комитет местного самоуправления Илим-Горского сельсовета. Контракт с главой сельсовета был расторгнут.

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