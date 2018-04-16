В Пензенской области глав районов призвали не сеять шелуху

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возмутился тем, что в ряде районов используют репродукционные семена, которые не дадут хороший урожай.

По информации министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, общая площадь посевов в 2018 году составит 1,391 млн га, под яровой сев уйдет 912 тысяч га, 334,7 тысяч га – под озимые.

«Что касается озимых, 53% посевов - в отличном и хорошем состоянии, 45% - в хорошем и удовлетворительном, 2% - в неудовлетворительном. Хочу обратить внимание на Городищенский и Никольский районы, где 20-21% неудовлетворительных посевов. Надо принимать решение либо о пересеве либо о срочной подкормке», - сообщил он.

Вопросы возникли и по яровым семенам. Несмотря на то, что регион обеспечен ими на 104% и все они кондиционные, много семян от третьей и выше репродукции. В первую очередь, это касается Вадинского, Городищенского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Спасского, Пензенского районов – там такого материала свыше 30%.

«Шелуху высеваете и думаете, что ваши сельхозпроизводители получат хороший урожай. Этого не будет, если семена у вас третьей репродукции. А в конце года мы начнем подводить итоги и думать, почему ваши районы отстают. От осинки не родятся апельсинки, плохие семена – следовательно, будет плохой урожай. Хочу обратить внимание растениеводов: у нас есть возможность приобрести материал, на территории региона есть семенные заводы. Обращайтесь», - сказал он на видеоконференции 16 апреля.

Всего на весеннее-полевые работы планируется потратить 5,8 млрд руб, из них 4,6 млрд – это средства короткого кредитования, 600 млн – государственная поддержка, которая уже доведена до сельхозпроизводителей. Объем кредитования в этом году увеличен, а это значит, что для фермеров будут созданы более комфортные условия, и стоит рассчитывать на улучшение результатов, отметил Андрей Бурлаков.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».