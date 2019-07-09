В Пензенской области фельдшер «скорой» получил полмиллиона

Как сообщает пресс-центр облправительства, мужчина устроился работать на подстанцию скорой медицинской помощи села Грабово в июне. Он получил 500 тысяч рублей.

Ожидается, что скоро выплаты получат еще два специалиста, которые планируют трудоустроиться в структурные подразделения ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» в поселках Сура и Чаадаевка.

Всего в 2018 году выплаты получили 11 сотрудников ФАП. С начала года - два специалиста, среди них впервые - фельдшер «скорой», пишет ИА «Пенза-Пресс».