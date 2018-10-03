В Пензенской области экспорт продуктов за рубеж увеличился на 73,4%

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03 октября 2018, 11:35Экономика
Из Пензенской области с начала года за рубеж экспортировали на 73,4% больше продовольственных товаров и сырья. Отгрузка продуции выросла на 19,6 млн долларов.
«Основное увеличение экспорта в этом году произошло за счет поставок древесины и изделий из нее, мяса и мясных субпродуктов, кондитерских изделий, готовых кормов для животных, алюминия, пшеницы», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
В структуре экспорта в течение семи месяцев преобладала продовольственная группа товаров и сырья (36,5 %), металлы и изделия из них (19,0 %), машиностроительная продукция (16,7 %).
Кроме того, динамика наблюдается в поставках сахара, алкогольных и безалкогольных напитков.
Также увеличился несырьевой неэнергетический экспорт - за семь месяцев он вырос на 6,2 млн долларов, показав рост в 5,2%, в области, он составил 126,4 млн долларов.
«Я ставлю задачу максимально эффективного использования возможностей поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях, чтобы наши предприятия развивались, увеличивали объемы производства и осваивали зарубежный рынок», – отметил губернатор Иван Белозерцев.
Так, по поручению главы региона с 2017 года пензенским производителям предоставляется субсидия по возмещению затрат на участие в международных выставках.
Отмечается, что это простимулирует предприятия активнее продвигать свою продукцию. В 2018 году планируют выделить субсидии не менее 15 организациям.
В целом, количество экспортеров увеличилось более чем в два раза. Во многом этому способствовала деятельность регионального Центра поддержки экспорта, который оказывает консультационные услуги, организует бизнес-миссии и участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставках.
Продукция Пензенской области направляется в 73 страны мира. Крупнейшие торговые партнеры по экспорту - это Казахстан, Беларусь, Украина, Латвия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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