В Пензенской области единый тариф на вывоз мусора утвердят к 20 декабря

Стали известны суммы, которые запросили региональные операторы за вывоз твердых коммунальных отходов. Этим в Пензенской области будут заниматься три компании. И сейчас им предстоит доказать обоснованность заявленных тарифов. Окончательно цифры должны быть утверждены к 20 декабря.

Мусорная география разделит Пензенскую область на четыре части: юг, север, запад и восток. За них будут отвечать три региональных оператора. Две компании поделят между собой юг и север, одна будет работать на востоке и западе. Каждый оператор запросил свой тариф. Обоснованность заявленных цифр, в первую очередь, им пришлось доказывать общественному совету при управлении по регулированию тарифов.

«Негативное воздействие на окружающую среду и транспортировка на полигон - это еще 10-15 рублей. Расходы регоператора, то есть расчеты, ведение всех баз в районе - пять-семь рублей. Численность населения в нашей зоне - 192 тысячи человек, общий объем мусора, который они производят - 89 тысяч тонн», - рассказал директор фирмы регионального оператора по обращению с ТКО южной территории Пензенской области Максим Фирсов.

Это пока только заявленные суммы. Региональные операторы признают, что сами не знают, с какими статьями расходов столкнутся в реальности. Так, в восточной зоне пока только планируется строительство нового полигона. Более того, неизвестен сам принцип оплаты: с квадратного метра жилплощади или по количеству проживающих на этих метрах. А ведь есть еще и юридические лица. Пока на них распространяется тариф, в среднем 4600 рублей за тонну мусора.

«Меняется технологическая цепочка. Сбор мусора от образователя отходов с последующим вывозом, захоронением и утилизацией. Накопленный экологический вред предписывает законодательством вводить государственное регулирование, ответственность регоператоров за последующую экологическую обстановку», - сказала начальник управления по регулированию тарифов и энергоснабжению Пензенской области Наталья Клак.

По факту, даже в пределах Пензы ситуация разнится вплоть до кардинальных контрастов. Одна из типичных картин сейчас - это ежедневный мусор и ветхие строительные материалы в частном секторе у подвесного моста вплотную с забором, тротуаром и дорогой. Люди не заботятся даже о том, чтобы отнести отходы к ближайшему мусорному баку. Но даже если жители частного сектора решаются выбросить отходы в контейнер, это не устраняет проблему организованного вывоза мусора. Есть претензии у жителей многоквартирных домов.

То, что платить придется по-другому, отразится в квитанциях и визуально: появится новая формулировка «вывоз ТКО», то есть твердых коммунальных отходов, вместо прежнего более узкого понятия «твердые бытовые отходы».

Пока в Пензенской области не установлен единый тариф на вывоз мусора, это рассчитывают сделать к 20 декабря. А первые квитанции, которые учтут экологическое новведение, придут только в 2019 году. Изменится ли сумма в квитанциях и на сколько, в каждом конкретном случае будут вычислять индивидуально.