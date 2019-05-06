В Пензенской области единовременную выплату получат более 600 ветеранов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 мая 2019, 19:14Общество
Более 600 ветеранов Великой Отечественной войны в Пензенской области в честь 74 годовщины Победы получат единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей.
Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, выплаты полагаются двум категориям граждан: инвалидам Великой Отечественной и участникам боевых действий.
«Единовременная выплата будет осуществляться органами, которые назначают пенсионное обеспечение, это как Пенсионным фондом РФ, так и пенсионными органами силовых ведомств. Если граждане получают одновременно две пенсии, то ежегодная выплата будет осуществлять по линии ПФР», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Михаил Буданов.
Ранее единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы назначали только по случаю юбилейных дат. Теперь она станет ежегодной.
06 мая 2019, 19:48Пензенцев приглашают на уборку территории «Сурского водохранилища»
06 мая 2019, 19:46В Пензе обсудили реализацию проекта «Жилье и городская среда»
06 мая 2019, 19:41В Пензе прошел хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Серняева
06 мая 2019, 19:36В Пензе рассказали, каким будет Пионерский сквер
06 мая 2019, 19:31Пензенцы отметили Праздник Весны и Труда
06 мая 2019, 19:28Около ПГУ в Пензе прошла выставка уникальных ретро-авто
06 мая 2019, 19:23Пензенские единороссы посадили ели с участниками праймериз
06 мая 2019, 19:19Губернатора возмутил формальный подход чиновников к работе с жалобами