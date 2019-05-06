В Пензенской области единовременную выплату получат более 600 ветеранов

Более 600 ветеранов Великой Отечественной войны в Пензенской области в честь 74 годовщины Победы получат единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей.

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, выплаты полагаются двум категориям граждан: инвалидам Великой Отечественной и участникам боевых действий.

«Единовременная выплата будет осуществляться органами, которые назначают пенсионное обеспечение, это как Пенсионным фондом РФ, так и пенсионными органами силовых ведомств. Если граждане получают одновременно две пенсии, то ежегодная выплата будет осуществлять по линии ПФР», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Михаил Буданов.

Ранее единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы назначали только по случаю юбилейных дат. Теперь она станет ежегодной.