06 мая 2019, 19:14Общество

В Пензенской области единовременную выплату получат более 600 ветеранов

Более 600 ветеранов Великой Отечественной войны в Пензенской области в честь 74 годовщины Победы получат единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей.

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, выплаты полагаются двум категориям граждан: инвалидам Великой Отечественной и участникам боевых действий.

«Единовременная выплата будет осуществляться органами, которые назначают пенсионное обеспечение, это как Пенсионным фондом РФ, так и пенсионными органами силовых ведомств. Если граждане получают одновременно две пенсии, то ежегодная выплата будет осуществлять по линии ПФР», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Михаил Буданов.

Ранее единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы назначали только по случаю юбилейных дат. Теперь она станет ежегодной.

Общество
просмотров 78

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ