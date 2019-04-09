В Пензенской области еще 16 поликлиник станут «бережливыми»

В 2019 году в проекте примут участие 16 медицинских организаций. Для корректировки выбраны новые направления, которые, по мнению пациентов, нуждаются в улучшении. Это работа диагностических кабинетов и узких специалистов, выписка льготных лекарств и медицинская помощь на дому. Помимо этого, в разработку приняты проекты, направленные на повышение экономической эффективности медицинских учреждений, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Оптимальную доступность всех медорганизаций региона планируется обеспечить к 2024 году.

В рамках проекта всех граждан намерены охватить профилактическими медицинскими осмотрами, которые будут проводиться не реже одного раза в год, также планируется сформировать систему защиты прав пациентов, кроме того, будет сокращено время ожидания приема врача и упрощена процедура записи к нем, пишет ИА «Пенза-Пресс».