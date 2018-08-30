В Пензенской области двух братьев подозревают в хищении имущества с дачи

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30 августа 2018, 19:16Криминал
Два родных брата из Мокшанского района Пензенской области подозреваются в хищении чужого имущества с одной из дач в Бессоновском районе. Они задержаны и дают показания.
«По словам подозреваемых, инструменты и металлолом они сдали в пункт приема, а продукты питания съели. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказала следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.
Статья, по которой в отношении обоих мужчин возбудили дело, предусматривает лишение свободы до шести лет. Конкретное наказание определит суд. Пока оба подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде.
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