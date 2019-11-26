В Пензенской области двое сирот не могли получить наследство

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26 ноября 2019, 15:38Общество
В Пензенской области были нарушены имущественные права двух детей, которые остались без родителей и были взяты под опеку.
Один ребенок остался без родителей, и в марте его взяли в замещающую семью. Только спустя четыре месяца было установлено, какое имущество есть у несовершеннолетнего, а еще позже – чем владели его родители. Выяснилось, что ребенок должен унаследовать половину квартиры. Органы опеки и попечительства не интересовали не только имущественные вопросы, но и то, как ребенку живется в новой семье.
Другой несовершеннолетний был взят под опеку в сентябре 2018 года. У его умершей матери были в собственности дом и земельный участок, которые должен был унаследовать сирота. Однако оформить недвижимость и за этим ребенком правомочные органы не спешили.
Нарушения были зафиксированы районным прокурором, который внес представление об их устранении начальнику местного управления образования.
«По результатам его рассмотрения приняты необходимые меры к защите имущественных прав детей. Право собственности несовершеннолетних на имущество зарегистрировано. Лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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