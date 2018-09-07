В Пензенской области двое мужчин получили травмы на производстве

Трагедия в Нижнеломовском районе Пензенской области. На сельхозпредприятии в селе Большой Мичкас во время первого запуска мобильной зерносушилки у агрегата разрушился металлический корпус турбины и лопастей. Двое мужчин получили серьезные телесные повреждения.

«Оба пострадавших в настоящее время находятся в нижнеломовской межрайонной больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - прокомментировала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту нарушений требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе - проверить условия сборки и запуска мобильной зерносушилки и допросить работников обеих организаций.