В Пензенской области два вора не оценили украденный из автомобиля парфюм

В Наровчатском районе Пензенской области сотрудники полиции раскрыли несколько краж из автомобилей местных жителей. Расследование началось сразу после того, как в органы обратилась с заявлением одна потерпевшая семья.

«Проснулись утром, пошли заводить машину, муж обнаружил, что там нет видеорегистратора, панели магнитолы и туалетной воды, которую супруг оставил накануне в автомобиле», - рассказала потерпевшая Анна Тремасова.

«Как было установлено, данную кражу совершили жители Нижнего Ломова, которые приехали в населенный пункт для совершения кражи. Позже от них были получены явки с повинной, а похищенное имущество обнаружено и изъято», - прокомментировал начальник следственной группы ОМВД России по Наровчатском району Григорий Шумилин.

Задержанные признались в совершении ими еще одной кражи в соседнем селе. Там из машины они вытащили магнитолу. Они собирались ее продать, но не успели. А дорогие духи, стоимостью в 3000 рублей, 20-летним мужчинам не понравились, они их выбросили.

Ранее злоумышленники к уголовной ответственности не привлекались. Учитывая, что это первый в их жизни подобный проступок и что они раскаялись, суд назначил им обязательные работы.