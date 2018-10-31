В Пензенской области дорожники вступили в сговор на полмиллиарда рублей

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31 октября 2018, 14:06Криминал
Суд подтвердил законность решения Пензенского УФАС по делу о «дорожном картеле» в полмиллиарда рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы, при проведении трех аукционов ООО «Пензадорстрой» и ООО «Автодорога» по очереди делали ценовые предложения. Отмечается, что первое было со снижением от начальной максимальной цены (НМЦ) на 0,5%, а второе - больше, чем первое предложение, и меньше НМЦ на одну копейку. Из-за этих действий контракты заключили с минимальным процентом снижения – 0,5% от НМЦ.
После этого компания «Автодорога» стала победителем в двух аукционах на сумму 242 млн 244 319,47 рублей, а «Пензадорстрой» выиграл в аукционе по цене 245 млн 557 898,78 рублей. В результате компании получили 487 млн 802 218,25 рублей.
«22 марта комиссия УФАС России по региону приняла решение о том, что в действиях ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» есть признаки картельного сговора. 30 октября Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность этого решения», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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