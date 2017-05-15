В Пензенской области дополнительно выделят 400 млн рублей на ремонт дорог

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15 мая 2017, 12:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о выделении дополнительно более 400 млн рублей на ремонт дорог в регионе.
Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 15 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«За два года было немало сделано по ремонту дорог, но еще много проблем осталось. В этой связи принято решение о выделении дополнительно более 406 млн рублей на решение этого вопроса», – отметил губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона поручил министерству финансов региона подготовить изменения в проект бюджета Пензенской области и вынести их на сессию Законодательного Собрания.
«Давайте проработаем вопрос с Законодательным Собранием о переносе даты очередной сессии на конец мая по объективным причинам», – предложил Иван Белозерцев.
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