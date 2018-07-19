В Пензенской области дополнительно отремонтируют спортзалы двух школ

Школы сел Демино (Неверкинский район) и Богословка (Пензенский район) вошли в федеральную программу, которая направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.

В школах отремонтируют спортзалы. Это стало возможным благодаря тому, что по результатам аукционов удалось сэкономить 1,558 млн рублей. Всего на ремонт выделили 21,2 млн, в том числе 19,5 - из федерального бюджета и 1,69 - из регионального, сообщает пресс-центр облправительства.

Теперь в проекте участвуют не 14, а 16 школ, в которых учатся более 1700 детей. Отремонтированные спортзалы сдадут уже в новом учебном году, а в Демино и Богословке - к 1 октября.

В спортзалах планируют обновить кровли, полы и душевые, заменить окна и двери, системы отопления. Кроме того, на базе школ откроют спортивные клубы, пишет ИА «Пенза-Пресс».