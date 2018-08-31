В Пензенской области дополнительно отремонтируют 13 дорожных объектов

В Пензенской области реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году находится на завершающем этапе.

Подрядчики завершили работы на 183 объектах из 199, окончен ремонт на 117 дорогах из 128.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в этом году при проведении торгов сложилась экономия денежных средств, которая позволит дополнительно включить в программу этого года 13 объектов:

- ремонт тротуаров по ул. Транспортная, ул. Кустанайская, ул. Тарханова, ул. Долгорукого, ул. 8 Марта, проезд 1-й Онежский, ул. Бакунина, ул. Советская, ул. Лермонтова;

- восстановление остановочного пункта «Библиотека» по ул. Кирова;

- ремонт проезжей части дороги по ул. Средняя;

- ремонт тротуара и обустройство парковки по ул. Коммунистическая в районе дома № 35;

- продолжение ремонта автомобильной дороги с. Ленинский лесхоз – с. Богословка.

Сейчас дополнительные объекты согласуют на федеральном уровне.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».