В Пензенской области дополнительно отремонтируют 13 дорожных объектов

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31 августа 2018, 17:06Общество
В Пензенской области реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году находится на завершающем этапе.
Подрядчики завершили работы на 183 объектах из 199, окончен ремонт на 117 дорогах из 128.
Как сообщает пресс-центр облправительства, в этом году при проведении торгов сложилась экономия денежных средств, которая позволит дополнительно включить в программу этого года 13 объектов:
- ремонт тротуаров по ул. Транспортная, ул. Кустанайская, ул. Тарханова, ул. Долгорукого, ул. 8 Марта, проезд 1-й Онежский, ул. Бакунина, ул. Советская, ул. Лермонтова;
- восстановление остановочного пункта «Библиотека» по ул. Кирова;
- ремонт проезжей части дороги по ул. Средняя;
- ремонт тротуара и обустройство парковки по ул. Коммунистическая в районе дома № 35;
- продолжение ремонта автомобильной дороги с. Ленинский лесхоз – с. Богословка.
Сейчас дополнительные объекты согласуют на федеральном уровне.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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