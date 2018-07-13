В Пензенской области должник провел неделю за решеткой

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13 июля 2018, 16:04Общество
Жителя Городищенского района Пензенской области арестовали на семь суток за несвоевременную оплату штрафа.
По данным пресс-службы управления ФССП по Пензенской области, мужчину задержали пьяным за рулем. По закону, за данное нарушение он обязан был выплатить штраф в 30 тысяч рублей, но не сделал этого.
Дело передали судебным приставам, от которых должник стал скрываться. Тогда ему назначили административный арест. Отсидев семь суток, мужчина погасил всю сумму штрафа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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