В Пензенской области должник провел неделю за решеткой

Жителя Городищенского района Пензенской области арестовали на семь суток за несвоевременную оплату штрафа.

По данным пресс-службы управления ФССП по Пензенской области, мужчину задержали пьяным за рулем. По закону, за данное нарушение он обязан был выплатить штраф в 30 тысяч рублей, но не сделал этого.

Дело передали судебным приставам, от которых должник стал скрываться. Тогда ему назначили административный арест. Отсидев семь суток, мужчина погасил всю сумму штрафа, пишет ИА «Пенза-Пресс».