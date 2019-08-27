В Пензенской области до конца года отремонтируют 171 дорожный объект

В Пензенской области завершен ремонт 106 дорог. Всего до конца 2019 года привести в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют 171 объект. Кроме этого, с начала сентября подрядчики выйдут на так называемые капиталоемкие участки - дороги, реконструкция которых рассчитана на несколько лет.

Щебеночно-мастичное покрытие появилось на улице Кижеватова несколько дней назад, а вместе с ним - три остановочных кармана и более 500 квадратных метров тротуаров, но на этом работы на обновленном участке не заканчиваются: в ближайшее время подрядчик займется благоустройством прилегающей территории.

«Будут светофорные объекты, заменены и приведены в соответствие знаковые хозяйства. Также будем дорабатывать детские сады, школы, социально-значимые объекты. Возле них доделаем, реконструируем пешеходные связи», - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

Активная работа ведется на 65 объектах, включая дороги в областном центре и за ее пределами. Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году ремонт проведут на 171 объекте. В их число попал и объездной путь вблизи Никольска. Протяженность участка составила девять километров.

«Планируем в октябре открыть движение по этой дороге. Проделанные работы позволят снизить риски и обезопасить перемещение пешеходов. Думаю, это повлияет на уменьшение количества ДТП», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В ближайшее время подрядные организации выйдут на капиталоемкие объекты. Речь идет о реконструкции улиц Алой, Зеленодольской, а также Бригадирского и Бакунинского мостов.