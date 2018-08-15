В Пензенской области диспансеризацию прошли 145 тыс. человек

В Пензенской области за семь месяцев 2018 года 145 тысяч жителей прошли диспансеризацию.

«Обследования направлены на выявление на ранних стадиях хронических неинфекционных заболеваний, которые являются причиной смертности россиян в 70% случаев», - отметили в пресс-центре облправительства.

Основными факторами риска являются низкая физическая активность, неправильное питание и избыточная масса тела.

Врачи подчеркивают: даже если у пациента нет жалоб на здоровье, обследоваться нужно регулярно, ведь любую болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Главная цель диспансеризации – выявление заболевания на ранней стадии.

Напомним, в 2018 году диспансеризацию рекомендуется пройти гражданам следующих годов рождения: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 и 1997.

«Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в кабинет или отделение медицинской профилактики в поликлинике по месту прикрепления. Обследоваться лучше утром натощак», - добавили в пресс-центре.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».