21 июня 2017, 12:04Общество В Пензенской области депутата принудили сложить полномочия В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверили комитет местного самоуправления Мещерского сельсовета Сердобского района.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, депутат органа местного самоуправления, занимавшая должность директора местного МУПа, была дважды судима, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Женщину лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных предприятиях, учреждениях, организациях сроком на два года.

Приговоры суда вступали в силу в мае 2016 и в феврале 2017 года, однако женщина свои полномочия так и не сложила.

«По результатам проверки сотрудники районной прокуратуры внесли представление об устранении нарушений и полномочия осужденного депутата досрочно прекращены», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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