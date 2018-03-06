В Пензенской области депутат три раза увеличивал свою зарплату

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 марта 2018, 13:33Криминал
В Лопатинском районе Пензенской области завели уголовное дело в отношении депутата комитета местного самоуправления районного сельсовета, экс-руководителя МУП «Коммунальщик».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с начала 2016 года по январь 2018 года мужчина три раза менял штатное расписание коммунальной организации и увеличивал свой должностной оклад. Таким обраом он получил как минимум 109 630 рублей.
В отношении бывшего руководителя предприятия возбудили уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий, мошенничества с использованием служебного положения и занятия предпринимательским делом без лицензии, что причинило крупный ущерб третьим лицам.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 марта 2018, 19:59Гражданка Азербайджана скрывалась от миграционной службы в Рамзае
06 марта 2018, 19:47В Пензе в галерее им. Савицкого открылась юбилейная выставка «Ее глазами»
06 марта 2018, 19:37Пензенская «Лагуна-УОР» готовится в четвертьфиналу чемпионата России
06 марта 2018, 19:33Пензенские журналисты поделились впечатлениями от медиафорума ОНФ
06 марта 2018, 19:29Пензенский «Дизелист» борется за путевку в полуфинал НМХЛ
06 марта 2018, 19:21Пензенским школьникам провели викторину на знание истории футбола
06 марта 2018, 19:12Пензенцам рассказали, куда обращаться по поводу аварийных деревьев
06 марта 2018, 19:07В Пензе стартовали мероприятия к 100-летию дошкольного образования