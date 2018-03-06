В Пензенской области депутат три раза увеличивал свою зарплату

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с начала 2016 года по январь 2018 года мужчина три раза менял штатное расписание коммунальной организации и увеличивал свой должностной оклад. Таким обраом он получил как минимум 109 630 рублей.

В отношении бывшего руководителя предприятия возбудили уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий, мошенничества с использованием служебного положения и занятия предпринимательским делом без лицензии, что причинило крупный ущерб третьим лицам.

Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».