02 октября 2017, 19:25Общество В Пензенской области действует 87 ярмарок выходного дня В выходные в Пензе стартовал сезон уличной торговли. В 2017 году количество ярмарок заметно возросло. У горожан они стабильно пользуются популярностью. В основном, пензенцы покупают там овощи - картофель, лук, морковь, а также помидоры, огурцы и зелень. Впрочем, и другие товары на прилавках долго не залеживаются.

Сотни пензенцев посетили ярмарку выходного дня, которая расположилась на улице Суворова. На прилавках были только свежие овощи и фрукты. За качество каждого продукта фермеры готовы поручиться.

Картошка, капуста, лук, помидоры и огурцы стали самыми популярными овощами, которые покупают жители Пензы. По словам продавцов, такой наплыв покупателей объясняется завершением сбора урожая и началом закладки овощей на зимнее хранение.

«Пришли купить картошку на зиму, хотим, чтобы подешевле нам ее продали. Лук уже купили, помидоры, баклажаны», - сказала жительница Пензы Валентина Патаева.

Если фермеры и предприниматели заинтересованы в оперативном сбыте продукции собственного производства, то для покупателей это возможность приобрести овощи и фрукты по ценам ниже магазинных. К примеру, килограмм картошки из Наровчатского района обойдется пензенцам в 15 рублей.

В Пензенской области действует 87 ярмарок выходного дня. За последние два года появилось больше десятка новых. Развитие ярмарочной торговли помогает сдерживать рост цен. Согласно рейтингу российского Минэкономразвития, по итогам семи месяцев 2017 года в Пензенской области на социально значимые товары были одни из самых низких цен в стране. По этому показателю регион занимает 80 место из 85 субъектов федерации.

Общество

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