В Пензенской области чистят дороги к родникам

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 апреля 2017, 17:30Общество
В Пензенской области в порядок приводят площадки отдыха и подъездные пути к родникам.
На дорогах регионального и межмуниципального значения - около 17 родников и четыре площадки отдыха.
«Из них 15 родников и четыре площадки отдыха находятся в удовлетворительном состоянии - подъездные пути прогрейдерованы, проведен ямочный ремонт, отремонтированы и прокрашены перила, убран мусор», - пояснили в пресс-службе регионального минпрома.
До 14 апреля работы проведут еще на двух подъездах к родникам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Работы организованы по поручению главы минпрома Александра Гришаева.
10 апреля 2017, 19:46Пензенская область участвует во всероссийской акции «100 баллов для победы»
10 апреля 2017, 19:38В Пензе два мотоциклиста попали в аварию
10 апреля 2017, 19:22В Пензе осудили полицейского, сбившего насмерть пешехода
10 апреля 2017, 19:18С начала года мышиной лихорадкой заразились более 70 пензенцев
10 апреля 2017, 19:12В Сердобске выбрали самую спортивную семью
10 апреля 2017, 19:09В Пензе в торговом центре совершили двойную кражу
10 апреля 2017, 19:03Спортблок: хоккей, футбол, плавание
10 апреля 2017, 17:55Чем заняться в Пензе на выходных и не только