10 апреля 2017, 17:30Общество В Пензенской области чистят дороги к родникам В Пензенской области в порядок приводят площадки отдыха и подъездные пути к родникам.

На дорогах регионального и межмуниципального значения - около 17 родников и четыре площадки отдыха.

«Из них 15 родников и четыре площадки отдыха находятся в удовлетворительном состоянии - подъездные пути прогрейдерованы, проведен ямочный ремонт, отремонтированы и прокрашены перила, убран мусор», - пояснили в пресс-службе регионального минпрома.

До 14 апреля работы проведут еще на двух подъездах к родникам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Работы организованы по поручению главы минпрома Александра Гришаева.

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